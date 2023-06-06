"Биолаборатории в действии": банда енотов атаковала российских пропагандистов

Животным, похоже, надоела кремлевская пропаганда

Еноты перегрызли несколько кабелей прокремлевскому "спортивному" каналу "Матч ТВ" во время соревнований по гольфу в Геленджике. К слову, журналист этого канал был послан Книгой рекордов Гиннеса.

Об атаке енотов на российский телеканал сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, все улики указывают на то, что банда енотов перегрызла несколько кабелей, из-за чего в передвижной телевизионной станции пропал сигнал, а у операторов попросту перестали работать две камеры.

"Канал начал собственное расследование — сейчас кабели проходят экспертизу, но пока все подозрения пали на организованную группировку местных енотов. По словам техников перед происшествием они постоянно встречали енотов, бегающих как раз в районе места преступления", — сообщил источник.

Отметим, проблемы были устранены до старта очередных соревнований, инцидента не повлиял на трансляцию. "Матч ТВ" оценил ущерб от енотов в 700 тысяч рублей (около 320 тысяч грн).

В сети высмеяли инцидент. Пользователи вспомнили и про херсонского енота, и про биолаборатории, которыми пугают россиян.

В сети высмеяли атаку енотов на российских пропагандистский канал

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину спортивный телеканал "Матч ТВ" превратился в пропагандистский.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты похитили из Херсонского зоопарка енота. Захватчики используют животное в целях пропаганды.