"Біолабораторії у дії": банда єнотів атакувала російських пропагандистів

Тваринам, схоже, набридла кремлівська пропаганда

Єноти перегризли кілька кабелів прокремлівському "спортивному" каналу "Матч ТВ" під час змагань з гольфу в Геленджику. До речі, журналіст цього каналу був посланий Книгою рекордів Гіннеса.

Про атаку єнотів на російський телеканал повідомляє телеграм-канал Baza. За інформацією джерела, всі докази вказують на те, що банда єнотів перегризла кілька кабелів, через що в пересувній телевізійній станції зник сигнал, а у операторів просто перестали працювати дві камери.

"Канал розпочав власне розслідування — зараз кабелі проходять експертизу, але поки всі підозри впали на організоване угруповання місцевих єнотів. За словами техніків перед пригодою вони постійно зустрічали єнотів, які бігають якраз в районі місця злочину", — повідомило джерело.

Зазначимо, проблеми було усунено до старту чергових змагань, інцидент не вплинув на трансляцію. "Матч ТВ" оцінив збитки від єнотів у 700 тисяч рублів (близько 320 тисяч грн).

У мережі висміяли інцидент. Користувачі згадали і про херсонського єнота, і про біолабораторії, якими лякають росіян.

У мережі висміяли атаку єнотів на російських пропагандистський канал

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну спортивний телеканал "Матч ТВ" перетворився на пропагандистський.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти викрали з Херсонського зоопарку єнота. Загарбники використовують тварину з метою пропаганди.