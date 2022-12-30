Росіяни зробили вкраденого з Херсона єнота студентом університету: у мережі сміються (відео)

У росії випустили новий пропагандистський ролик зі вкраденим єнотом

Росіяни вирішили знову нагадати, що вкрали єнота із зоопарку Херсона перед втечею звідти та зробили його студентом університету в окупованому Мелітополі.

На сюжет новин звернули увагу в телеграм-каналі Nexta. Як повідомляється у сюжеті, єнот став курсантом на спеціалізованому факультеті інформаційної безпеки.

Автори повідомлення пожартували про те, що єнот і так розумна тварина та освіта за російськими стандартами їй точно в житті не знадобиться.

Не стали мовчати й користувачі мережі, які відзначили, що викрадений єнот скоро почне отримувати стипендію, оскільки він все одно розумніший за росіян.

Як повідомлялося раніше, у середині листопада стало відомо, що викраденням єнота займався відомий кримський колаборант, директор Ялтинського зоопарку та засновник парку левів "Тайган" Олег Зубков. Крім єнота із зоопарку було вкрадено й інших тварин, включаючи осла та ламу.

Після цього окупанти використали тварину для своєї пропагандистської кампанії. Так росіяни з числа ВДВ навіть записали відео, в якому повідомили, що єнот отримав ім’я Херсон і що він живе у розташуванні десантників, регулярно влаштовуючи їм бардак.