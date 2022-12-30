Россияне сделали украденного из Херсона енота студентом университета: в сети смеются (видео)

В россии выпустили новый пропагандистский ролик с украденным енотом

Россияне решили вновь напомнить о том, что украли енота из зоопарка Херсона перед побегом оттуда и сделали его студентом университета в оккупированном Мелитополе.

На новостной сюжет обратили внимание в телеграм-канале Nexta. Как говорится в сюжете, енот стал курсантом на специализированном факультете информационной безопасности.

Авторы сообщения пошутили о том, что енот и так умное животное и образование по российским стандартам ему точно в жизни не понадобится.

Не стали молчать и пользователи сети, которые отметили, что похищенный енот скоро начнет получать стипендию, так как он все равно умнее россиян.

Как сообщалось ранее, в средине ноября стало известно, что похищением енота занимался известный крымский коллаборант, директор Ялтинского зоопарка и основатель парка львов "Тайган" Олег Зубков. Помимо енота из зоопарка были украдены и другие животные, включая осла и ламу.

После этого оккупанты использовали животное для своей пропагандистской кампании. Так россияне из числа ВДВ даже записали видео, в котором сообщили, что енот получил имя Херсон и что он живет в расположении десантников, регулярно устраивая им бардак.