В России жестокие цирки с животными запрещены, в отличие от россии

Оккупанты продолжают кичиться в сети похищенными в Украине животными. Кроме енота из Херсона, они вывезли из Мариупольского зоопарка еще и тигрёнка.

Об этом сообщает блоггер под псевдонимом "Фашик Донецкий". Он приводит сообщение россиянки Людмилы Востриковой и фото с тигренком, которого московиты назвали Роджером. Животному 3 месяца и его решили дрессировать для Большого московского цирка.

Животное родилось в Мариупольском зоопарке, однако тигрица не захотела вскармливать своего детеныша, поэтому о Роджере заботилась местная овчарка. Впоследствии оккупанты положили глаз на большую кошку и забрали в свою столицу. Роджера назвали в честь соучредителя британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который не скрывает своей пророссийской позиции и призвал прекратить поставлять Украине оружие. Хотя отметим, что остальная часть группи поддерживает Украину.

Тем временем тигра Роджера будут готовить к цирковой карьере, что, к примеру, в Украине уже давно запретили из-за жестокого обращения с животными в цирках. Кстати, на фото возле него руководство цирка рашистов.

Напомним, что украденного херсонского енота сделали "студентом" в оккупированном Мелитополе. Однако люди шутили, что енот – умное животное, поэтому русское образование ему не понадобится.

В то же время кафиры уже положили глаз на животных в заповеднике "Аскания Нова", который сейчас тоже находится под оккупацией. Различные виды живущих там животных также находятся под угрозой похищения.