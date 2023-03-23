Россияне нацелились на редких животных из Аскании-Новой: в опасности животные с пяти континентов

Российская армия готовится ограбить уникальный заповедник

Редкие виды животных из биосферного заповедника "Аскания-Нова", более года находящегося в оккупации в Херсонской области, оказались под угрозой похищения.

Все это время оккупанты обходили заповедник стороной, и за животными и тысячами гектаров степи ухаживали украинские работники.

Что происходит в Аскании

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что российская армия готовится к похищению животных, передает "Громадське радіо". По его словам, оккупанты долгое время обходили заповедник и там работала украинская команда.

"Сейчас у них очевидно дошли руки до комплекса и они строят новые планы на "Асканию-Новую". Вообще озвучивают, что в планах "развитие туризма". Однако насколько мне кажется, из некоторых их движений, то на самом деле они готовят похищение животных из "Аскании-Новой" и уничтожение парка заповедника, и института. То есть они хотят просто ограбить заповедник ", — рассказал Данилов.

Центр журналистских расследований передает, что россияне зарегистрировали "Асканию-Нову" в госреестре юридических лиц России и назначили его директором Дмитрия Мещерякова. Об этом сотрудники заповедника узнали 20 марта — к ним пришли коллаборант владимир сальдо и представитель администрации президента России.

С начала войны волонтеры постоянно собирали средства на корм и лекарства для редких животных, которые без этого умерли бы от голода. Все это время заповедник выживает благодаря благотворительным взносам.

Чем может обернуться потеря заповедника

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Е. Фальц-Фейн с 1995 г. является заповедником международного значения с сертификатом ЮНЕСКО. В нем более ста лет в полудиких условиях обитают редкие виды: речь идет о более чем 1200 животных из пяти континентов.

Среди жителей — антилопы сайгаки, ровесники мамонтов, жившие еще миллионы лет назад, однако в прошлом веке были на грани вымирания. Животный мир заповедной территории насчитывает 69 видов, занесенных в Красную книгу Украины, 295 охраняемых Бернской конвенцией, 104 Боннской конвенцией, 12 занесенных в Европейский красный список. Здесь обитают благородные олени, бизоны, зебры, самая многочисленная в мире группа лошадей Пржевальского, куланы, верблюды, пресмыкающиеся, павлины.

Это единственный в Европе участок типчаково-ковыльной степи, которой никогда не касался плуг. Заповедник сыграл определяющую роль в избавлении от полного исчезновения лошадей Пржевальского, а утрата таких ценных видов и среды их существования будет варварством.

Енот из Херсона и пес из Азовстали

В ноябре прошлого года российские кафиры перед отступлением с правого берега похитили из зоопарка Херсона енота, впоследствии ставшего мемом. Украинцев разозлило похищение и пользователи соцсетей требовали вернуть животное домой. Однако на самом деле вместе с енотом из Херсонского зоопарка по приказу директора ялтинского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова вывезли большинство животных, от ламы и волка до осла и белок.

На этом издевательства над животными не закончились. В июне российские кафиры украли у защитницы "Азовстали" питбуля по имени Адик и передали ее как "трофей" лидеру чечни рамзану кадырову. Пропагандисты кичились видео, на котором украденное животное переименовали как Борз, что на чеченском означает Волк. Предполагалось, что Адик будет охранять его имение.

Тогда владелица пса пообещала вернуть его, а "кадыровцы" насмехались над этим обещанием. Впрочем, во время обмена пленными 31 декабря собака вернулась домой вместе с украинскими героями, в том числе и защитниками Мариуполя.

россия наносит экологический вред

В результате россии в Украине пострадали 600 видов животных, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Экологический ущерб от полномасштабной агрессии России составляет 3 трлн грн, часть природных ресурсов потеряна навсегда.

Действительно, действия россии в Украине называются — это экоцид, утверждает движение за права животных UAnimals, и уже длительное время продолжает международную кампанию #StopEcocideUkraine, чтобы наказать РФ и ввести санкции.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю украденного россиянами кота Макса из Бучи, которого удалось вернуть домой через Беларусь.