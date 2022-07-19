Z-животные: в россии начали за безумные деньги продавать собак с символом рашизма

Беспородных животных продают за тысячи долларов

С началом "спецоперации", как россияне называют свою захватническую войну с Украиной, среди тамошних ура-патриотов стали безумно популярны разные вещи с символикой оккупационной армии, в частности с буквой Z. Ее лепят на футболки, на дома, на спортивную форму и так далее. Таким мерчем даже унижают украинских беженцев, которые вынуждены были выехать в россию. Разумеется, появились и желающие нагреть руки на этом тренде.

Объявления о продаже собаки с буквой Z

Объявления о продаже собаки с буквой Z

Так на российском сервисе объявлений Avito заметили щенков, за которых заломили безумные цены, ведь на них разглядели белые пятна в виде символа рашизма. Об этом пишет телеграм-канал "Утро февраля — молния". Так за черного щенка в Краснодаре просят 100 тысяч рублей (почти 1760 долларов, если по официальному курсу). Что еще достаточно скромно, если сравнить с объявлением из Абинска в Краснодарском крае. Там за беспородного рыжего щеночка хотят выторговать 2 миллиона местных денег (более 35 тысяч долларов по официальному курсу). Только потому, что он родился со знаком Z сзади на шее. При этом более дешевое животное до сих пор доступно в объявлениях, а щенок на два миллиона уже не находится поиском.

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Как сообщал "Телеграф", Z и V оккупантов предлагали также начать размещать на автомобильных номерах. Мол, это понравится тем, кто поддерживает войну. Но, судя по комментариям, идея у граждан россии поддержки не нашла.