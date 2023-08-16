Український загін для вбивства африканських лідерів: великі росЗМІ опублікували дивне повідомлення

Російські ЗМІ у ніч на 16 серпня одночасно повідомили фейкову новину про те, що Україна та Велика Британія підготували загін для вбивства африканських лідерів. В публікації йшлося на лідерів держав, нібито "орієнтованих на взаємодію з росією".

Таке повідомлення розмістили найбільші інформаційні агентства Росії: ТАРС, РІА Новини та "Інтерфакс".

Агентства повідомили, що в Африку нібито планується перекинути загін зі 100 українських диверсантів, які пройшли навчання у Великій Британії.

Цікаво, що у всіх випадках окупанти посилалися на "військово-дипломатичне джерело".

"Завданням підготовленого британськими спецслужбами українського підрозділу стане проведення диверсій на об’єктах інфраструктури в країнах Африки, а також ліквідація африканських лідерів, орієнтованих на взаємодію з росією", — йшлося у повідомленнях.

У той же час "Російська служба Бі-бі-сі" пише, що дана публікація схожа на "заздалегідь спланований "вкидання" з метою максимально поширення".

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський диктатор володимир путін нещодавно видав нову порцію марення.