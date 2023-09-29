Война — день 583: Украина готовится к тяжелой зиме и открытию немецкого завода бронетехники

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 29 сентября. С начала года и по сей день российские военные отличились мизерными успехами на фронте, однако не отступают и продолжают подло обстреливать мирных украинцев. Тем временем власти призывают готовиться к массированным обстрелам энергетической инфраструктуры, а в Киеве собираются открыть завод по ремонту бронетехники.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США стартовала подготовка украинских пилотов для освоения американских истребителей F-16. В настоящее время несколько украинских пилотов проходят языковые курсы, заявила спикер Пентагона Сабрина Синг.

Крымский мост закрыли на ночь для проведения восстановительных работ.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 29.09.2023

Информацию за 26 сентября смотрите по ссылке: Война — день 580: на фронте обострение боев и взаимные атаки дронами и ракетами в тылу

С данными за 27 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 581: ВСУ продвигаются в районе Бахмута и на юге

О том, что происходило 28 сентября, читайте в материале: Война — день 582: в ВСУ анонсируют "хорошие новости", а оккупанты в спешке укрепляют позиции