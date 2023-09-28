Война — день 582: в ВСУ анонсируют "хорошие новости", а оккупанты в спешке укрепляют позиции

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают прилагать огромные усилия для того, чтобы прорвать российскую линию обороны, а военное руководство убеждено, что вскоре можно будет ожидать хороших новостей с линии фронта. Скорее всего речь идет о южном направлении, где в последнее время у россиян наблюдается "повышенный уровень тревожности", а также усиленные попытки возвести новые фортификации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за запусков россиянами ударных БПЛА, предварительно они движутся в сторону Винницкой области

О том, что происходило 25 сентября, читайте в материале: Война — день 579: ВСУ "перемалывают" оккупантов на фронтах, а в глубоком тылу россиян все чаще звучит "бавовна"

Информацию за 26 сентября смотрите по ссылке: Война — день 580: на фронте обострение боев и взаимные атаки дронами и ракетами в тылу

С данными за 27 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 581: ВСУ продвигаются в районе Бахмута и на юге