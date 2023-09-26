Война — день 580: на фронте обострение боев и взаимные атаки дронами и ракетами в тылу

Оперативно о главном за сутки

В Украине продолжаются активные боевые действия по всей линии фронта, а количество боевых столкновений увеличивается, а вместе с ними и количество ракетных и дроновых ударов со стороны россиян по объектам гражданской инфраструктуры. При этом, в отличие от предыдущего года, у ВСУ есть необходимые средства, чтобы наносить ответные удары по тылам оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 С аэродрома "Оленья" под Мурманском взлетели 6 бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-22, кроме того есть сообщения об ударных БПЛА в акватории Черного моря.

С данными за 23 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 577: оккупанты страдают от шквала "бавовны", но не прекращают атак

О том, что происходило 24 сентября, читайте в материале: Война — день 578: ВСУ готовятся к новому прорыву, а оккупанты копят ракеты для новых ударов

Информацию за 25 сентября смотрите по ссылке: Война — день 579: ВСУ "перемалывают" оккупантов на фронтах, а в глубоком тылу россиян все чаще звучит "бавовна"