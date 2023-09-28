Планы россиян на зиму: ждать ли повторного наступления на Киев

В планы захватчиков однозначно входят удары по энергосистеме

Российские оккупанты возобновят обстрелы по объектам энергосистемы Украины этой зимой. Нет никаких признаков того, что захватчики намерены отказаться от этой тактики или сменить ее на другую.

Такой прогноз сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет ТСН. По его словам, в отличие от возможности совершать атаки по украинским областям, у россиян уже нет ресурса, чтобы осуществлять масштабные наступательные действия, к примеру, на Киев.

"У них вообще нет ресурса, чтобы осуществлять такие наступательные действия. Они могут осуществлять исключительно диверсионную деятельность, не более того. Обстрелы пограничной области, Черниговской области, к сожалению, будут продолжаться", — сказал он.

Александр Коваленко считает, что оккупанты будут обстреливать Славянск, Краматорск, Купянск, Запорожье, Кривой Рог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что этой зимой, как и прошлой, россияне будут обстреливать энергосистему нашей страны. Однако на сей раз они немного сменят тактику. Вероятнее всего, рассредоточенных обстрелов не будет на сей раз.

В то же время в Украине тщательно готовятся к возможно сложной зиме и уже надежно защитили подстанции "Укрэнерго" от ракетных атак. Стоит добавить, что такие виды защиты применялись впервые не только в пределах Украины, но и во всем мире.