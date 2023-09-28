Сколько украинских территорий было освобождено и оккупировано в 2023 году: инфографика от NYT

В августе перешло из рук в руки меньше территорий, чем за любой другой месяц войны

В Институте изучения войны (ISW) и проекте "Критические угрозы" Американского института предпринимательства проанализировали то, сколько украинских земель смогли захватить россияне за войну, а также то, сколько нашим воинам удалось вернуть в ходе контрнаступления.

Об этом пишет издание The New York Times. Так, по данным аналитиков, за 9 лет войны оккупанты украли 18% украинских территорий. В 2014 году россия захватила около 7% территории и еще 10.9% после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Остальные 0.08% (около 857 кв. км) — это успехи рф за весь 2023 год. При этом Силам обороны за этот же год удалось вернуть 370 кв. км.

Согласно анализу данных Института изучения войны, проведенному New York Times, в августе перешло из рук в руки меньше территорий, чем за любой другой месяц войны. Хотя Украина добилась небольших успехов на юге, россия в целом захватила немного больше территории, в основном на северо-востоке. Для ощущения масштаба, это примерно треть площади Киева и меньше, чем район Квинс в Нью-Йорке.

"Кто набирает силу в Украине? В этом году никто. Хотя обе стороны начали амбициозные наступления, линия фронта практически не сдвинулась. После 18 месяцев войны прорыв кажется труднее, чем когда-либо", – пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кулеба рассказал, как контрнаступление оценивают в США