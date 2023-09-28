"Настоящее военное чудо": Кулеба рассказал, как контрнаступление оценивают в США

Критика скорости продвижения украинских военных не звучала

В Соединенных Штатах Америки (США) дали оценку скорости и успешности украинского контрнаступления. Действия украинских военных назвали "настоящим чудом".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Такую оценку от американцев он озвучил в интервью "Интерфакс -Украина".

"И они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке – это настоящее военное чудо, если учесть все обстоятельства – минные поля и доминирование россии в небе", — рассказал дипломат.

Министр заявил, что американские военные не на основе комментариев в соцсетях или газетах оценивают эффективность контрнаступления. Они исходят из реалий, которые есть на поле боя.

По словам Кулебы, в США была очень предметная дискуссия о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются Силы обороны Украины, чтобы воины могли еще эффективнее двигаться вперед.

"Больше всего мне в воинской части в США понравилось очень стратегическое ориентирование со стороны американцев на помощь Украине в построении таких Сил обороны, которые не только могут победить в войне, но и предотвратить новые агрессии", –резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что президент россии владимир путин мог дать министру обороны рф сергею шойгу срок до начала октября, чтобы остановить украинское контрнаступление и улучшить ситуацию на передовой. Также диктатор требует вернуть российским войскам инициативу для начала наступательной операции.