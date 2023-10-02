"Настав час для молоді": Бен Уоллес закликав Україну переглянути масштаби мобілізації

У путіна проводять приховану мобілізацію по всій росії

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес закликав Україну переглянути масштаби загальної мобілізації. Він звернув увагу на те, що зараз середній вік бійців на фронті складає понад 40 років.

Британський чиновник закликав владу активно залучати молодь на фронт. Таку думку він висловив виданню The Daily Telegraf.

"Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт в тому, що росія нишком мобілізує всю країну. путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Отже, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України", — пояснив Бен Воллес.

Колишній голова оборонного відомства Британії також прокоментував дії українських військових. За його словами, Сили оборони України адаптують тактику, засвоюють уроки та найкраще використовують обладнання, яке передали державі партнери.

Бен Воллес наголосив на тому, що українські військові дуже швидко навчаються працювати на новому обладнанні. Так, наприклад, бійці ВСУ опанували використання ракет ППО StarStreak за два тижні. Британці на це витрачали місяці.

"Коли надія поєднується з відповідним обладнанням, Україну не зупинити. Наш обов’язок — підтримувати цю надію та підтримувати її фінансуванням та обладнанням, поки робота не буде виконана. Ось чому британські протитанкові ракети NLAW були такими важливими. Вони показали, що російську бронетехніку можна зупинити. І зупинили їх, сотнями по дорозі на Київ", — наголосив ексміністр.

Згідно зі словами Воллеса, всі шанси на те, щоб зупинити росію, є. Армія путіна вже почала "тріскатися", а Україна навчилася новій тактиці подолання жахливих мінних полів. Невдовзі ж, за словами колишнього урядовця, слід чекати початку "битви за Крим".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у серпні підписав нові законопроєкти про дію воєнного стану та загальну мобілізацію і тим самим продовжив їх. "Телеграф" повідомив, як проходить медична комісія і що буде, якщо на неї не прийти.