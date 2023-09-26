"Можна відмовитися, але...": як в Україні покарають за ігнорування третьої повістки

Людина може відмовитися від отримання повістки, але за це вона нестиме відповідальність як за ухилення від мобілізації

За ігнорування повісток, які військовозобов’язані отримують під час загальної мобілізації в Україні, передбачено відповідальність. При цьому відбутися одним штрафом не вийде, якщо, наприклад, чоловік не з’явився після вручення йому третьої поспіль повістки.

Юрист Руслан Алієв детально пояснив, яке покарання та у яких випадках передбачено для ухилянтів. Про це пише "Технофан".

"Передусім потрібно роз’яснити, що відмова від повістки не впливає на факт її вручення. Відповідно до законодавства має значення факт вручення повістки стороні, а не підпис. Це робиться для того, щоб уникнути можливого ухилення від виконання обов’язків, зазначених у порядку денному", — сказав він.

Для того, щоб притягнути людину до відповідальності, необхідно довести факт ухилення. Тобто правоохоронцям потрібно довести факт, що громадянин отримував повістку. При цьому варто врахувати, що якщо повідомлення, наприклад, кинули в поштову скриньку, це не вважається коректним врученням. Інша справа, якщо повістку дали особисто в руки або склали акт про відмову, що також вважається її врученням. У такому разі людину можна притягнути до відповідальності.

"Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися, але за це нестиме відповідальність як за ухилення від мобілізації", — зазначив юрист.

Алієв додав, що за ухилення передбачено адміністративну і навіть кримінальну відповідальність у таких випадках:

За перше порушення, тобто відмову від повістки або неявку за нею у ТЦК, загрожує штраф у розмірі 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700-3400 грн) ;

; Повторне таке ж порушення протягом року спричинить штраф у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400-8 500 грн) .

. У разі ігнорування третьої повістки може бути відкрито кримінальну справу. Військовозобов'язаному загрожуватиме до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко розповів, де чоловікам не мають права вручати повістки. Також він нагадав про вручення у громадських місцях.