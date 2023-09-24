Повістка у поштовій скриньці: чи законна вона і що буде, якщо її проігнорувати

У такому разі є деякі нюанси

Військовозобов’язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки й не завжди їх видають особисто у руки. Наприклад, знайти повістку громадяни можуть у поштовій скриньці. Однак у багатьох у такому разі виникає питання, чи законний такий спосіб вручення і що буде, якщо проігнорувати виклик у ТЦК, зроблений таким чином.

Детально про це розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна. За його словами, це не належний спосіб оповіщення військовозобов’язаних.

Так, Маринич пояснив, що повістка в поштовій скриньці не вважається за правильний спосіб повідомлення військовозобов’язаного, тому що людина має розписатися при отриманні документа.

"Буває, що повістки приходять на пошти за старими адресами реєстрації клієнтів. Тоді або орендарі, або нові домовласники повідомляють, що їм прийшли такі документи. Повістки до поштових скриньок можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов’язаним, що у них є борг навіть без повістки в окремих випадках з’явитися до ТЦК", – пояснює адвокат.

Також Маринич додав, що відповідальності за неявку по повістці в такому разі не настає. Однак, як зазначив адвокат, багато залежить від того, який саме лист був у потовій скриньці. Наприклад, може надходити рекомендований лист, який необхідно отримати особисто і розписатися в його отриманні.

"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де зазначено, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді матиме підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримав саме ця людина", – сказав адвокат.

У випадку, якщо це звичайний лист, який просто було кинуто до поштової скриньки, то немає гарантій, що його отримає саме той, кому він був адресований. Відповідно, відповідальності за неявку до військкоматів у таких випадках відсутня.

Нагадаємо, раніше полковник Андрій Гуренко розповів "Телеграфу", у яких місцях чоловікам в Україні не можуть вручати повістки. Хоча згідно із законом, їх можна видавати скрізь, але в цьому випадку є деякі нюанси.