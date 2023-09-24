Повестка в почтовом ящике: законна ли она и что будет, если ее проигнорировать

В таком случае есть некоторые нюансы

Военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки и не всегда их выдают лично в руки. К примеру, найти повестку граждане могут в почтовом ящике. Однако у многих в таком случае возникает вопрос, законен ли такой способ вручения и что будет, если проигнорировать вызов в ТЦК, сделанный таким образом.

Детально об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич в комментарии РБК-Украина. По его словам, это не надлежащий способ оповещения военнообязанных.

Так, Маринич объяснил, что повестка в почтовом ящике не считается правильным способом уведомления военнообязанного, потому как человек должен расписаться при получении документа.

"Бывает, что повестки приходят на почты по старым адресам регистрации клиентов. Тогда либо арендаторы, либо новые домовладельцы сообщают, что им пришли такие документы. Повестки в почтовые ящики могут присылать, чтобы напомнить военнообязанным, что у них есть долг даже без повестки в отдельных случаях явиться в ТЦК", – объясняет адвокат.

Также Маринич добавил, что ответственность за неявку по повестке в таком случае не наступает. Однако как отметил адвокат, многое зависит от того, какое именно письмо было в потовом ящике. К примеру, может приходить заказное письмо, которое необходимо получить на почте лично и расписаться в его получении.

"Если посылается письмо с описанием вложения, где указано, что это повестка для конкретного лица, и при этом человек его лично получил, считаю, что это будет считаться надлежащим способом оповещения. Ведь в таких случаях военкомат тогда будет иметь подтверждение (второй экземпляр описания и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек", – сказал адвокат.

В случае, если это обычное письмо, которое просто было брошено в почтовый ящик, то нет гарантий, что его получит именно тот, кому оно было адресовано. Соответственно, ответственность за неявку в военкоматы в таких случаях отсутствует.

Напомним, ранее полковник Андрей Гуренко рассказал "Телеграфу", в каких местах мужчинам в Украине не могут вручать повестки. Хотя по закону их можно выдавать везде, но в этом случае есть некоторые нюансы.