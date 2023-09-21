Повестка в ТЦК: кто и где имеет право вручить

Выписывать повестки работники местного самоуправления или главы предприятий не могут

В Украине не заканчивается мобилизация, она продлится по меньшей мере до середины ноября. Вручение документов на явку в ТЦК военнообязанным также не прекращается. Но, кроме представителей центров комплектования, право на такое вручение имеют еще некоторые должностные лица.

Как отметила Начальник службы по связям с общественностью ЛОТЦК и СП Мария Левко, кроме представителей ТЦК и СП выдать предписание на явку (повестку) могут представители органов местного самоуправления, руководители учреждений, где работают военнообязанные, управляющие домов.

При этом управляющий партнер Адвокатского объединения Игорь Чудовский уточняет, что произойти это может при наличии от ТЦК специального распоряжения. Повестки перечисленные категории не выписывают, а только вручают соответствующий готовый документ.

Если кто может вручить повестку уже определенно точно, то место может быть разное. Законом оно не регламентировано. Это может быть где угодно: на улице, дома, на работе, даже на пляже. Однако есть определенный нюанс, связанный с транспортными средствами общественного транспорта. Остановить автобус или маршрутку при движении для вручения повесток представители ТЦК не имеют права. Такое управление движением – это прерогатива Национальной полиции.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют запустить электронный реестр военнообязанных. Туда будут вноситься данные от разных профильных министерств. Среди них в частности данные об образовании, наличии криминального прошлого, состоянии здоровья и трудовой занятости.