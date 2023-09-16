В Украине создают реестр призывников: информацию из каких ведомств получат ТЦК
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подготовительный процесс планируют завершить к середине осени
В Украине создается Единый государственный реестр призывников. Это даст возможность военкоматам автоматически получать данные о военнообязанных из ряда государственных реестров.
Об этом сообщает Минобороны. Цель создания реестра в том, чтобы уменьшить количество дополнительных визитов украинцев в ТЦК и СП для получения справок или разрешений.
Сейчас Минобороны занимается организацией информационного взаимодействия между реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы. Ожидается, что это повысит качество персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в реестре.
Минобороны уже наполняет реестр призывников из баз данных таких ведомств:
- Министерство финансов
- Министерство внутренних дел
- Министерство образования и науки
- Государственная судебная администрация
Кроме того, ведется работа, чтобы к ним присоединились и другие ведомства. Речь идет о Минздраве, Пенсионном фонде, Офисе генпрокурора и тому подобном.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в работе ТЦК произошли достаточно важные изменения. В частности, они касаются работы военно-врачебных комиссий.