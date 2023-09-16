В Украине создают реестр призывников: информацию из каких ведомств получат ТЦК

Подготовительный процесс планируют завершить к середине осени

В Украине создается Единый государственный реестр призывников. Это даст возможность военкоматам автоматически получать данные о военнообязанных из ряда государственных реестров.

Об этом сообщает Минобороны. Цель создания реестра в том, чтобы уменьшить количество дополнительных визитов украинцев в ТЦК и СП для получения справок или разрешений.

Сейчас Минобороны занимается организацией информационного взаимодействия между реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы. Ожидается, что это повысит качество персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в реестре.

Минобороны уже наполняет реестр призывников из баз данных таких ведомств:

Министерство финансов

Министерство внутренних дел

Министерство образования и науки

Государственная судебная администрация

Кроме того, ведется работа, чтобы к ним присоединились и другие ведомства. Речь идет о Минздраве, Пенсионном фонде, Офисе генпрокурора и тому подобном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в работе ТЦК произошли достаточно важные изменения. В частности, они касаются работы военно-врачебных комиссий.