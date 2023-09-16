В Україні створюють реєстр призовників: інформацію з яких відомств отримають ТЦК
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Підготовчий процес планують завершити до середини осені
В Україні створюється Єдиний державний реєстр призовників. Це дасть можливість військкоматам автоматично отримувати дані про військовозобов’язаних з низки державних реєстрів.
Про це повідомляє Міноборони. Мета створення реєстру у тому, щоб зменшити кількість додаткових візитів українців до ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.
Наразі Міноборони займається організацією інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, власниками (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи. Очікується, що це підвищить якість персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів у реєстрі.
Міноборони вже наповнює реєстр призовників із баз даних таких відомств:
- Міністерство фінансів
- Міністерство внутрішніх справ
- Міністерство освіти та науки
- Державна судова адміністрація
Крім того, ведеться робота, щоби до них приєдналися й інші відомства. Йдеться про МОЗ, Пенсійний фонд, Офіс генпрокурора тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у роботі ТЦК відбулися досить важливі зміни. Зокрема, вони стосуються роботи військово-лікарських комісій.