В Україні створюють реєстр призовників: інформацію з яких відомств отримають ТЦК

Підготовчий процес планують завершити до середини осені

В Україні створюється Єдиний державний реєстр призовників. Це дасть можливість військкоматам автоматично отримувати дані про військовозобов’язаних з низки державних реєстрів.

Про це повідомляє Міноборони. Мета створення реєстру у тому, щоб зменшити кількість додаткових візитів українців до ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.

Наразі Міноборони займається організацією інформаційної взаємодії між реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, власниками (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи. Очікується, що це підвищить якість персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів у реєстрі.

Міноборони вже наповнює реєстр призовників із баз даних таких відомств:

Міністерство фінансів

Міністерство внутрішніх справ

Міністерство освіти та науки

Державна судова адміністрація

Крім того, ведеться робота, щоби до них приєдналися й інші відомства. Йдеться про МОЗ, Пенсійний фонд, Офіс генпрокурора тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у роботі ТЦК відбулися досить важливі зміни. Зокрема, вони стосуються роботи військово-лікарських комісій.