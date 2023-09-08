В Україні запровадять єдиний реєстр призовників: що це таке і як він працюватиме

Умєров пообіцяв ввести електронний військовий квиток

Всіх військовозобов’язаних чоловіків в Україні хочуть внести до єдиного реєстру призовників. Влада має намір цифровізувати військово-лікарські комісії, а також провести аудит усіх напрямів діяльності відомства. Таку амбітну заяву зробив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", — наголосив міністр.

Як будуть створювати реєстр

За словами чиновника, абревіатура ВЛК в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому.

Одним із перших кроків команди Умєрова буде аудит усіх напрямів роботи міністерства. Новий голова відомства планує розробити концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією нацбезпеки, стандартами НАТО, доктриною президента тощо. Однак більшої конкретики новий міністр не озвучив.

Умєров також зазначив, що державі слід орієнтуватися на оборонні можливості вітчизняного виробника.

Нагадаємо, що відставку колишнього очільника Міноборони Олексія Резнікова ініціював президент Володимир Зеленський. Це сталося після чергового корупційного скандалу навколо закупок для військових. Тому в оборонному відомстві України відбулася важлива ротація і Рустем Умєров посів крісло міністра.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну новопризначений очільник МО брав участь у переговорах з росією у складі української делегації. Тоді з’являлися повідомлення, що він був отруєний разом із російським олігархом Романом Абрамовичем, однак сам Умєров це заперечував.

З 2007 року він є радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. 2012 року став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Кар’єру Умєров починав у компанії Lifecell, а з 2010 року обіймав керуючі посади у компаніях ICG Investments, iCapital та ASTEM.

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