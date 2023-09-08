В Украине введут единый реестр призывников: что это такое и как он будет работать

Умеров пообещал ввести электронный военный билет

Всех военнообязанных мужчин в Украине хотят внести в единый реестр призывников. Власти намерены цифровизировать военно-врачебные комиссии, а также провести аудит всех направлений деятельности ведомства. Такое амбициозное заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров на пленарном заседании Верховной Рады.

"Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — подчеркнул министр.

Как будут создавать реестр

По словам чиновника, аббревиатура ВЛК в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом.

Одним из первых шагов команды Умерова станет аудит всех направлений работы министерства. Новый глава ведомства планирует разработать концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией нацбезопасности, стандартами НАТО, доктриной президента. Однако большей конкретики новый министр не озвучил.

Умеров также отметил, что государству следует ориентироваться на оборонные возможности отечественного производителя.

Напомним, что отставку бывшего главы Минобороны Алексея Резникова инициировал президент Владимир Зеленский. Это произошло после очередного коррупционного скандала вокруг закупок для военных. Поэтому в оборонном ведомстве Украины произошла важная ротация и Рустем Умеров занял кресло министра.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину новоназначенный глава МО принимал участие в переговорах с рф в составе украинской делегации. Тогда появлялись сообщения о том, что он был отравлен вместе с российским олигархом Романом Абрамовичем, однако сам Умеров это отрицал.

С 2007 года он является советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2012 году стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. Карьеру Умеров начинал в Lifecell, а с 2010 года занимал руководящие должности в компаниях ICG Investments, iCapital и ASTEM.

Также "Телеграф" рассказывал, что список кандидатов под мобилизацию расширяют. Первым шагом упорядочивают понятие ограниченной пригодности, вторым — готовятся мобилизовать студентов старше 30 лет, решивших получить высшее образование во второй или третий раз, при этом нарушив порядок повышения уровня знаний. Эта норма находится на проработке в Верховной Раде.