"е-Военкомат" в действии: как при помощи цифровизации усилят мобилизацию

Идет серьезный процесс цифровизации: обмен данными между всеми ведомствами, держащими реестры военнообязанных

Правительство Украины идет к цифровой трансформации системы призыва. Электронное обращение документов теперь будет использоваться во время работы военно-медицинских комиссий, определяющих пригодность человека к службе. Такая инициатива позволит военным комиссариатам более эффективно выполнять свои задачи и привлекать больше призывников без необходимости дополнительных призывных кампаний.

Будет ли усиление мобилизации и какую роль будет играть в ней цифровизация? "Телеграф" узнавал у министра обороны Украины Алексея Резникова.

Чтобы понять, нужно ли усиление мобилизации, важно разобраться, выполняется ли ее план, ведь начавшаяся 24 февраля 2022 года общая мобилизация не прекращалась.

"Утвержденный Верховной Радой план мобилизации еще не выполнен. Это значит, что у нас сегодня нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности. То есть с правовой точки зрения у нас есть еще ресурс. Не думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет стоять вопрос об увеличении этой планки. К сожалению, мы несем потери, соответственно пополнение потерь — это важная история", — комментирует Алексей Резников.

То есть увеличивать цифру плана не нужно, а выполнять его эффективнее следует. Значит, условное усиление мобилизации – это усиление выполнения плана. А для этого требуется цифровизация призыва.

"Серьезно пришлось взяться за центры комплектования . Сейчас идет обновление кадрового состава в центрах комплектации. Более того, у нас идет серьезный процесс цифровизации: обмен данными между всеми ведомствами, которые держат реестры. Это МИД, Минюст, МВД, пограничники, Минсоц. Чтобы центры комплектации четко понимали – кто из мобилизационного резерва доступен, где он находится, например, у кого родился третий ребенок – автоматом реестр из Минюста это передает и становится понятно, что человек по закону не может быть мобилизован. Или кто-то получил от Минсоцполитики статус, что он ухаживает за инвалидом. Или пограничники скажут: выехало столько военнообязанных. И дальше вопрос — где они находятся", — подчеркнул министр обороны.

Скорее всего, тотальную цифровизацию военкоматов и усиление выполнения плана следует ожидать уже этой осенью.

"Мы ожидаем, что в октябре, на 90% мы выйдем на понятный уровень цифровизации центров комплектации", – резюмировал министр обороны Резников.

Как цифровизация системы призыва отразится на прохождении военкоматов и бюрократии, читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: " Операция "Цифровизация": как в Минобороны планируют усиливать мобилизацию"

Ранее "Телеграф" рассказывали, нужна ли Украине дополнительная мобилизация.