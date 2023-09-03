Военкомы идут за ограниченно пригодными мужчинами: кому теперь не удастся избежать службы

Правила мобилизации изменились

В Украине утвердили новый порядок мобилизации в ряды ВСУ, по которому часть непригодных к прохождению службы мужчин будет признана пригодными.

Как говорится в решении Минобороны, в военно-врачебных комиссиях будут обновлены, что повлияет на судьбу некоторых категорий военнообязанных.

В частности это касается "спорных" категорий ограниченно пригодных к службе людей, которые теперь будут считаться пригодными. К ним относятся:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомный ВИЧ;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ограниченно пригодных к службе людей будут причислять к конкретным воинским специализациям согласно решению ВВК.

Кроме того, решением был снижен порог пригодности для службы в десантно-штурмовых войсках. Те, кто ранее считался непригодным к службе в этом роде войск, смогут туда попасть до окончания действия военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украине длится масштабная проверка военкоматов, а по ее окончанию станут известны имена врачей, которые выдавали поддельные справки, а также имена уклонистов.