Осенью мобилизуют еще больше? Данилов рассказал, что изменится для военкоматов

Некоторые термины документов должны иметь четкое определение, чтобы не возникало разногласий в трактовке.

С приходом осени в Украине не прекращается мобилизация. Однако в ближайшее время в систему могут быть внесены изменения. В частности, это касается определения пригодности к службе в армии.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в документах есть термины — условно (ограниченно) пригодные и пригодные. Понятие условной пригодности следует объяснить и разъяснить, где могут быть задействованы люди, имеющие в документах такое предписание.

В СНБО поручили дать разъяснение термину, чтобы не было разногласий трактовки. Данилов также отметил, что в частях у командиров есть соответствующие процессы. Напомним, ограниченная пригодность к службе в армии не отменяет возможность мобилизации, зато определяет перечень занятий, которыми человек точно не сможет заниматься. Среди них служба в десанте, морской пехоте, спецструктурах и части флота.

Решение об ограниченной годности человека к службе в военное время принимает военно-врачебная комиссия (ВВК). Такой статус получают те военнообязанные, у которых есть определенные болезни или физические ограничения. В настоящее время продолжается проверка ВВК и их действий в определении пригодности людей к службе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Данилов опроверг завышенные цифры потерь ВСУ, распространивших западные СМИ. Он отметил, что украинская армия "не столь велика".