"є-Військкомат" у дії: як із допомогою цифровізації посилять мобілізацію 

Йде серйозний процес цифровізації: обмін даними між всіма відомствами, які тримають реєстри військовозобов'язаних

Уряд України крокує до цифрової трансформації системи призову. Електронний обіг документів тепер буде використовуватися під час роботи військово-медичних комісій, які визначають придатність особи до служби. Така ініціатива дозволить військовим комісаріатам більш ефективно виконувати свої завдання та залучати більше призовників без необхідності додаткових призовних кампаній.

Чи буде посилення мобілізації і яку роль відіграватиме в ній цифровізація? "Телеграф" дізнавався у міністра оборони України Олексія Резнікова.

Щоб зрозуміти, чи потрібне посилення мобілізації, важливо розібратись, чи виконується її план, адже загальна мобілізація, що почалася 24 лютого 2022 року, не припинялась.

"Затверджений Верховною Радою план мобілізації ще не виконаний. Це означає, що у нас нема сьогодні потреби оголошувати нову мобілізацію зі збільшення чисельності. Тобто з правової точки зору у нас є ще ресурс. Не думаю, що у найближчі місяці у нас стоятиме питання про збільшення цієї планки. На жаль, ми зазнаємо втрат, відповідно поповнення втрат – це важлива історія", — коментує Олексій Резніков.

Тобто збільшувати цифру плану не потрібно, а виконувати його ефективніше — слід. Отже, умовне посилення мобілізації — це посилення виконання плану. А для цього потрібна цифровізація системи призову.

"Серйозно довелося взятися за центри комплектування. Зараз іде оновлення кадрового складу в центрах комплектації. Більше того, у нас йде серйозний процес цифровізації: обмін даними між всіма відомствами, які тримають реєстри. Це МЗС, Мін'юст, МВС, прикордонники, Мінсоц. Щоб центри комплектації чітко розуміли – хто з мобілізаційного резерву є доступний, де він знаходиться. Наприклад, у когось народилася третя дитина – автоматом реєстр з Мін'юсту це передає і стає зрозуміло, що людина згідно із законом не може бути мобілізована. Або хтось отримав від Мінсоцполітики статус, що він доглядає за інвалідом. Чи прикордонники скажуть: виїхало стільки-то військовозобов’язаних. І далі запитання – де вони знаходяться", – підкреслив міністр оборони.

Скоріш за все, тотальної цифровізації військкоматів і посилення виконання плану слід чекати вже цієї осені.

"Ми очікуємо, що в жовтні, на 90% ми вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації центрів комплектації", – резюмував міністр оборони Резніков.

Як цифровізація систему призову відобразиться на проходженні військкоматів та бюрократії, читайте в повному матеріалі "Телеграфу", під назвою: "Операція "Цифровізація": як в Міноборони планують посилювати мобілізацію"

Раніше "Телеграф" розповідали, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.