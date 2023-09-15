Рішення ВЛК перевірять: чи можуть мобілізувати людей із хронічними хворобами
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Хворих із хронічними захворюваннями можуть мобілізувати в стадії тривалої ремісії
Мобілізація в Україні запланована щонайменше на найближчі два місяці. У роботи ТЦК відбулися останніми тижнями достатньо важливі зміни. Зокрема вони стосуються роботи військово-лікарняних комісій.
Так, їхні висновки про інвалідність та непридатність до служби видані з 24 лютого 2022 року перевірятимуть протягом трьох місяців. Якщо рішення буде необгрунтованим, його можуть переглянути, а за необхідності звернутися до правоохоронців.
Медкомісія може надати військовозобов'язаному чотири типи статусу відповідно до стану здоров'я. Окрім придатності до військової служби також визначають:
- тимчасову непридатність до служби через хвороби, що потребують лікування (спостереження),
- обмежену придатність у воєнний час (з непридатністю до служби у мирний),
- непридатність до служби (зняття з обліку).
Людей з хронічними хворобами можуть призвати на службу, одна направляють їх частіше в учбові центри чи підрозділи забезпеченні. В ситуації зі складним захворюванням у ремісії (від 3 до 5 років) рішення приймається індивідуально.
Раніше "Телеграф" розповідав про повторне вручення повісток. За ігнорування припису з'явитися у ТЦК можна отримати штраф.