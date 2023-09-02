Одній категорії чоловіків буде складніше отримати відстрочку від мобілізації: кого торкнеться

Питання отримання другої освіти чоловіками призовного віку під час війни потрапило у поле зору влади

Після початку повномасштабної війни з російськими окупантами у кілька разів зросла кількість українських чоловіків, які здобувають другу вищу освіту. Річ у тім, що навчання дає право на відстрочку від мобілізації, і тепер необхідність повертатися до навчання чоловікам призовного віку у воєнний час буде перевіряти Міністерство освіти та науки.

Про це сказав в ефірі Українського радіо секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. Він зазначив, що бажання здобувати другу чи третю вищу освіту, коли в країні йде війна – є питанням "морального порядку".

Він наголосив, що Міністерство освіти та науки зверне особливу увагу на це питання. Там проаналізують, чому чоловіки віком від 45 до 50 років вирішують відновити навчання в університетах.

"Зараз цим питанням уже займаються. Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні вирішуватиме відповідне міністерство", — пояснив Данилов.

Варто зазначити, що раніше про це говорив і представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він сказав, що хоча у Верховній Раді поки немає ініціатив щодо перегляду норми про відстрочку від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту, у профільному парламентському комітеті ця ідея вже обговорювалася.

Як писав "Телеграф", Данилов також повідомив, що найближчим часом до системи мобілізації в Україні можуть бути внесені зміни. Зокрема це стосується визначення придатності до служби в армії.