Восени мобілізують ще більше? Данілов розповів, що зміниться для військкоматів

Деякі терміни документів мають мати чітке визначення, аби не виникало розбіжностей у трактуванні

З приходом осені в Україні не припиняється мобілізація. Однак найближчим часом в систему можуть внести зміни. Зокрема це стосується визначення придатності до служби в армії.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що в документах є терміни умовно (обмежено) придатний та придатний. Поняття умовної придатності треба розтлумачити та пояснити, де можуть бути задіяні люди, які мають у документах такий припис.

У РНБО доручили дати роз'яснення поняттю аби не було розбіжностей трактування. Данілов також зазначив, що у частинах у командирів є відповідні процеси. Нагадаємо — обмежена придатність до служби в армії не скасовує можливість мобілізації, натомість визначає перелік занять, якими людина точно не зможе займатися. Серед них — служба у десанті, морській піхоті, спецструктурах та частині флоту.

Рішення про обмежену придатність людини до служби у воєнний час приймає військово-лікарняна комісія (ВЛК). Такий статус отримують ті військовозобов'язані, які мають певні хвороби чи фізичні обмеження. Наразі ж триває перевірка ВЛК та їхніх дій у визначенні придатності людей до служби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Данілов спростував завищені цифри втрат ЗСУ, які поширили західні ЗМІ. Він зазначив, що українська армія "не настільки велика".