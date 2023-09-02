Одной категории мужчин станет сложнее получить отсрочку от мобилизации: кого затронет

Вопрос получения второго образования мужчинами призывного возраста во время войны попал в поле зрения властей

После начала полномасштабной войны с российскими оккупантами, в несколько раз выросло количество украинских мужчин, получающих второе высшее образование. Дело в том, что обучение дает право на отсрочку от мобилизации, и теперь необходимость возвращаться к учебе мужчинам призывного возраста в военное время, будет Министерство образования и науки.

Об этом сказал в эфире Украинского радио секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что желание получать второе или третье высшее образование, когда в стране идет война – является вопросом "морального порядка".

Он подчеркнул, что Министерстве образования и науки обратит повышенное внимание на этот вопрос. Там проанализируют, почему мужчины в возрасте от 45 до 50 лет решают возобновить обучение в университетах.

"Сейчас этим вопросом уже занимаются. Если вы можете служить в армии, пригодны, то подождет обучение или нет будет решать соответствующее министерство", – пояснил Данилов.

Стоит отметить, что ранее об этом говорил и представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он сказал, что хотя в Верховной Раде пока нет инициатив, касающихся пересмотра нормы об отсрочке от мобилизации для получающих второе высшее образование, в профильном парламентском комитете эта идея уже обсуждалась.

Как писал "Телеграф", Данилов также сообщил, что в ближайшее время в систему мобилизации в Украине могут быть внесены изменения. В частности, это касается определения пригодности к службе в армии.