Повістки в Україні: хто може отримати її повторно і що загрожує за ігнорування

Є кілька підстав, з яких повістка може бути вручена ще раз

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки, а деяким можуть вручити їх повторно. За ігнорування оповіщення передбачено відповідальність.

Так, другу повістку чоловіки можуть отримати, якщо після вручення першої вони так і не з’явилися до ТЦК. Також на початку повномасштабного вторгнення багато хто добровільно приходив у військкомати, але не був призваний на службу і тим, хто був визнаний придатним і не має підстав для відстрочення, можуть повторно вручити повістку. Про це повідомляє Espreso.TV.

Крім того, згідно із законами України, військовозобов’язані повинні повідомляти ТЦК про будь-які зміни в облікових даних протягом семи днів. Це стосується зміни місця проживання, роботи, сімейного стану тощо.

Повістки можуть видати вдруге для повторного проходження військово-медичної комісії, якщо з минулого минуло більше як рік, а також для перевірки персональних даних.

У разі ігнорування повістки передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу та кримінальну за ігнорування вказівок щодо мобілізації, у вигляді позбавлення волі до п’яти років або обмеження волі від трьох років. Кожен із таких випадків розглядається індивідуально.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко розповів, де військовозобов’язаним не можуть вручати повістки.