Повестки в Украине: кто может получить ее повторно и что грозит за игнорирование

Есть несколько оснований, по которым повестка может быть вручена еще раз

Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, а некоторым могут вручить их повторно. За игнорирование оповещения предусмотрена ответственность.

Так, вторую повестку мужчины могут получить, если после вручения первой они так и не явились в ТЦК. Также в начале полномасштабного вторжения многие добровольно приходили в военкоматы, но не были призваны на службу и тем, кто был признан пригодным и не имеет оснований для отсрочки, могут повторно вручить повестку. Об этом информирует Espreso.TV.

Кроме того, согласно законам Украины, военнообязанные должны сообщать ТЦК о любых изменениях в учетных данных в течение семи дней. Это касается смены места жительства, работы, семейного положения и так далее.

Повестку могут выдать второй раз для повторного прохождения военно-медицинской комиссии, если с прошлой прошло более года, а также для проверки персональных данных.

В случае игнорирования повестки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и уголовная — за игнорирование указаний по мобилизации, в виде лишения свободы до пяти лет или ограничения свободы от трех лет. Каждый из таких случаев рассматривается индивидуально.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко рассказал, где военнообязанным не могут вручать повестки.