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Мобилизация осенью 2023: кто из студентов имеет право на отсрочку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Имеющий право на отсрочку может мобилизоваться добровольно
Имеющий право на отсрочку может мобилизоваться добровольно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Студент может получить повестку — в случае такой ситуации есть определенный алгоритм действий

В Украине продолжается общая мобилизация, которую продлили до 15 ноября 2023 года. Среди имеющих право на отсрочку — студенты и аспиранты. Пока это право не корректировалось.

Правом на отсрочку на особый период могут воспользоваться те, кто получает:

  • профессиональное образование,
  • профессионально-техническое образование,
  • предвысшее образование,
  • высшее образование,
  • ассистенты-стажеры,
  • аспиранты,
  • докторанты.

Важно отметить, что для студентов заочников мобилизация не откладывается. Правом отсрочить службу в армии могут воспользоваться только студенты дневной или дуальной формы обучения. Последняя это когда человек учится в ВУЗе, но практическую часть занятий отрабатывает уже на производстве.

Есть такая вероятность, что студент может получить повестку между одной частью образования, которую он получал и другой. Например, перед поступлением в университет после окончания техникума или после окончания магистратуры перед поступлением в аспирантуру. В этот период отсрочка не сохраняется, ведь в это время человек не учится и на него распространяются обычные украинские законы.

Если студент, аспирант, докторант или ассистент получили повестку во время учебы, то уведомить ТЦК о своей отсрочке человек должен самостоятельно. Для этого потребуется заявление и копии документов, подтверждающих статус обучающегося. В случае проблем с приемом заявления в центр комплектации заявление и копии документов можно отправить официальным письмом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о законодательной инициативе о том, что мужчинам старше 30 лет ограничат право получать образование повторно с применением отсрочки от мобилизации. Выяснилось, что это стало лазейкой для махинаций. В Верховной Раде рассматривают соответствующий законопроект.

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#Студенты #Мобилизация #отсрочка