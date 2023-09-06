Студентам приготовиться: какие изменения в мобилизации готовят в Верховной Раде

В законопроекте упоминается и о мобилизации преподавательского состава учебных заведений

Украину всколыхнуло сразу несколько новостей по поводу мобилизации — от упорядочения "спорных" статей для определения ограниченной пригодности в военно-врачебной комиссии до поиска тех, кто воспользовался "лазейкой" из-за высшего образования во избежание службы.

Министр образования и науки Украины Оксен Лесовой объяснил, кто может не нервничать из-за ожидаемых изменений в законодательстве. Руководитель отметил, что они будут касаться не только студентов, но и преподавателей.

Лесовой поделился статистикой роста в более чем 55 тысяч студентов мужского пола категории 25+ в прошлом году по сравнению с 2021. Из них более 33 тысяч поступили на уровень получения "магистра".

Законопроект предлагает сохранить отсрочку для студентов мужского пола младше 30 лет, которые при этом получают последовательное образование. Второй категорией являются педагоги в учебных заведениях с работой не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочки лишить предлагают мужчин старше 30 лет, поступающих в образовательные учреждения и получающих непоследовательное высшее образование. Лесовой также напомнил, что право на образование – конституционное, однако защита Украины – обязанность граждан.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменениях в расписании болезней, определяющих ограниченную пригодность к службе. Отмечается, что оценка будет происходить с учетом реального состояния здоровья больного и пересмотр был необходим в связи с развитием медицины.