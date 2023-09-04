Новое в мобилизации. Каких студентов могут призвать и какие болезни больше не повод для отсрочки

В Украине уже начали действовать новые правила по призыву ограниченно пригодных

В Украине существенно меняются правила мобилизации, теперь в военкомат будут приглашать более широкую категорию людей. Главные нововведения можно разделить на две категории: по расширенному списку болезней, с которыми теперь можно в армию (приказ Минобороны уже вступил в силу 25 августа) и ограничение отсрочек для студентов (вот это пока не действует и находится на рассмотрении Верховной Рады в виде законопроекта).

Также в Раде планируют возвращать "уклонистов" домой и готовят нормы по экстрадиции. "Телеграф" рассказывает все, что нужно знать о последних изменениях и планах по мобилизации:

Список болезней, с которыми будут призывать

Как было раньше — военно-врачебная комиссия (ВЛК) должна была принимать решение в индивидуальном порядке и признавать человека "пригодным", исключениями были определенные болезни и таких людей признавали "ограниченно пригодными". Теперь Минобороны слова об исключениях исключило и утвердило новое "Расписание болезней, определяющих степень годности к военной службе" (приказ № 490). Этот документ уже действует, он вступил в силу 25 августа . Сейчас уже обязательно пригодными признают людей с такими недостатками здоровья:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ ;

; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Будут призывать людей по так называемым "спорным" статьям

Но теперь ВЛК одновременно с этим должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности. Если военный окажется непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность имеет право направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой специальности.

Ослабление требований для десантников и морской пехоты

Эти изменения прописаны в приказах Минобороны № 456 и № 402, предусматривающих ослабление требований о состоянии здоровья для Десантно-штурмовых войск (ДШУ) и морской пехоты во время мобилизации и войны. Теперь часть военных, ранее признававшихся непригодными к службе в десанте, будут пригодны к службе.

Медосмотр военных будет проводиться раз в 24 месяца по графам Расписания болезней и графе 4 ОДО (таблицы дополнительных требований) "А" (срочники) или графе 10 ОДО "Б" (контрактники и мобилизованные).

Десантно-штурмовые войска, фото: Командование ДШВ ВСУ, Facebook

В обновленном чек-листе для ДШВ и морских пехотинцев появилась графа 10, описывающая требования к здоровью во время войны. Так, оттуда исчезло требование относительно слуха (шепотная речь), требование ставить "НП" в случае состояний после переноса острых инфекционных и паразитарных болезней, пригодны люди из:

нарушением функции щитовидной железы, нарушением толерантности к глюкозе,

вирусным гепатитом без нарушения функции,

такими инфекциями, как кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома (ст. 66 А),

Ст. 12 В и Г относительно анемии, нарушения свертывания крови, геморрагических состояний D63-D69; болезней селезенки, иммунодефицитов в медленно прогрессирующих состояниях,

психические нарушения F00-F09 в состоянии легких кратковременных проявлений (ст. 14 пункт В), стойких компенсаций последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы (ст. 14 пункт Г).

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства F40-F48 при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием (17-В).

Каким студентам не будут давать отсрочку

Некоторым студентам грозит отмена отсрочки от мобилизации, если Верховная Рада проголосует за законопроект 9672, по состоянию на данный момент он прорабатывается в комитете. В пояснительной записке член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что сегодня наблюдается существенное увеличение численности поступающих мужского пола призывного возраста, которые получают второе, третье высшее образование или даже идут на "понижение", овладевая более низким уровнем за полученный ранее. Мол, это скважина в законе, позволяющая массово уклониться от призыва. Сейчас отсрочку имеют право все студенты.

Мобилизации не подлежат:

студенты до 30-ти лет, являющиеся соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Уровень получаемого в учебном заведении должен быть выше полученного ранее;

докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

А вот у студентов, начавших грызть гранит науки после 30 лет, право на отсрочку на мобилизации планируют забрать. В тексте предлагают убрать право на отсрочку для аспирантов и ассистентов.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Вениславский пояснил, что в 2019-2021 годах студентов 25 лет и старше было около 40 тыс. человек, а в 2022 году таких студентов стало 106 тысяч. В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. То есть в этом году 60 тыс. мужчин решили увернуться.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — пояснил он.

В то же время Вениславский заявил, что законопроект вызвал много споров, над ним еще предстоит поработать и не исключил, что будут внесены какие-либо изменения. Поэтому за развитием этой ситуации следует следить в дальнейшем.

Уклонистов хотят возвращать назад

Также Вениславский не исключил, что Украина может привлечь экстрадицию для возвращения мужчин, уехавших за границу за купленными справками военно-врачебной комиссии.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, сообщать о подозрении", — сказал он.

Нужно, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии. Использование этого механизма юридически возможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что суд на Полтавщине оригинально отмазал мужчину от армии, отметив, что законы являются авторскими произведениями, не имеющими конституционной основы.