Нове у мобілізації. Яких студентів можуть призвати і які хвороби більше не привід для відстрочки

В Україні вже почали діяти нові правила щодо призову обмежено придатних

В Україні суттєво змінюються правила мобілізації, тепер до військкомату запрошуватимуть ширшу категорію людей. Головні нововведення можна поділити на дві категорії: щодо розширеного списку хвороб, з якими тепер можна в армію (наказ Міноборони вже набув чинності 25 серпня) та обмеження відстрочок для студентів (ось це поки не діє і перебуває на розгляді Верховної Ради у вигляді законопроєкту).

Також у Раді планують повертати "ухилянтів" додому та готують норми щодо екстрадиції. "Телеграф" розповідає все, що треба знати про останні зміни та плани щодо мобілізації:

Список хвороб, з якими будуть призивати

Як було раніше — військово-лікарська комісія (ВЛК) мала ухвалювати рішення в індивідуальному порядку та визнавати людину "придатною", винятками були певні хвороби і таких людей визнавали "обмежено придатними". Тепер Міноборони слова про винятки виключило та затвердило новий "Розклад хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби" (наказ № 490). Цей документ вже діє, він набув чинності 25 серпня . Зараз вже обов'язково придатними визнають людей з такими вадами здоров'я:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз ;

; 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

з незначним порушенням функцій; 5-в – безсимптомний ВІЛ ;

; 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки ;

; 17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Призиватимуть людей за так званими "спірними" статтями

Але відтепер ВЛК одночасно з цим має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю. Якщо військовий виявиться непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду має право направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою спеціальністю.

Послаблення вимог для десантників і морської піхоти

Ці зміни прописані у наказах Міноборони № 456 та № 402, що передбачають послаблення вимог щодо стану здоров’я для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та морської піхоти під час мобілізації та війни. Тепер частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, будуть придатні до служби.

Медогляд військових проводитиметься раз на 24 місяці за графами Розкладу хвороб та графою 4 ТДВ (таблиці додаткових вимог) "А" (строковики) або графою 10 ТДВ "Б" (контрактники та мобілізовані).

Десантно-штурмові війська, фото: Командування ДШВ ЗСУ, Facebook

У оновленому чек-листі для ДШВ та морських піхотинців з'явилася графа 10, яка описує вимоги до здоров'я під час війни. Так, звідти зникла вимога щодо слуху (шепітна мова), вимога ставити "НП" у разі станів після перенесення гострих інфекційних та паразитарних хвороб, придатними є люди з:

порушенням функції щитоподібної залози, порушенням толерантності до глюкози,

вірусним гепатитом без порушення функції,

такими інфекціями, як кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома (ст. 66 А),

Ст. 12 В та Г щодо анемії, порушення згортання крові, геморагічних станів D63-D69; хвороб селезінки, імунодефіцитів у повільно прогресуючих станах,

психічні розлади F00-F09 у стані легких короткотривалих проявів (ст. 14 пункт В), стійких компенсацій наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми (ст. 14 пункт Г).

невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади F40-F48 при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом (17-В).

Яким студентам не даватимуть відстрочку

Деяким студентам загрожує скасування відстрочка від мобілізації, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт 9672, станом на зараз він опрацьовується в комітеті. У пояснювальній записці член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників чоловічої статі призовного віку, які здобувають другу, третю вищу освіту, чи навіть йдуть на "пониження", опановуючи нижчий рівень за здобутий раніше. Мовляв, це — шпарина у законі, що дозволяє масово ухилитися від призову. Адже зараз відстрочку мають право усі студенти.

Мобілізації не підлягатимуть:

студенти до 30-ти років, що є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Рівень отримуваної у закладі освіти має бути вищим за здобутий раніше;

докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

А ось у студентів, що почали гризти граніт науки після 30-ти років, право на відстрочку на мобілізації планують забрати. У тексті пропонують прибрати право на відстрочку для аспірантів та асистентів.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Веніславський пояснив, що у 2019-2021 роках студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. осіб, а у 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Тобто цього року 60 тис. чоловіків вирішили ухилитися.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", — пояснив він.

Водночас Веніславський заявив, що законопроєкт викликав багато суперечок, над ним ще треба буде попрацювати та не виключив, що будуть внесені якісь зміни. Тому за розвитком цієї ситуації потрібно слідкувати надалі.

Ухилянтів хочуть повертати назад

Також Веніславський не виключив, що Україна може залучити екстрадицію для повернення чоловіків, які виїхали за кордон за купленими довідками військово-лікарської комісії.

"Такий механізм можливий, коли людина купила довідку, коли вона на підставі фальшивих документів незаконно перетнула державний кордон. Тут уже питання до правоохоронних органів, як вони швидко реєструватимуть провадження, повідомлятимуть про підозру", — сказав він.

Потрібно, щоб було зареєстроване кримінальне провадження, а конкретна особа — отримала статус підозрюваного у кримінальному діянні. Використання цього механізму є юридично можливе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суд на Полтавщині оригінально відмазав чоловіка від армії, зазначивши, що закони є авторськими творами, які не мають конституційного підґрунтя.