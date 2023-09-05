Список болезней для непригодности к службе: украинцам объяснили, что изменилось

Перечень болезней по существу не изменился по их количеству

В Украине внесли изменения в список болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе. Поскольку эта тема вызвала оживленное обсуждение в сети, украинцам дали детальное разъяснение о принятии определенных изменений.

Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко дал разъяснение ключевых аспектов этой темы. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В частности, там речь идет и о следующем:

Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и т.д.

Перечень болезней по существу не изменился по их количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и мы не можем от нее отклониться.

Министерство здравоохранения издало классификаторы, которых мы придерживаемся", — говорится в сообщении.

По словам Мирошниченко, в расписании остались те болезни и те показатели, по которому военнообязанные признаются пригодными, непригодными или же ограничено пригодными.

"Мировые стандарты, мировые классификации помогают нам идти в ногу со временем по поводу определенных недостатков человека, которые, по сути, если они не имеют никаких болезненных проявлений, а объективные исследования в пределах нормы, — это полноправные члены общества, и они, как все, могут выполнять свой воинский долг, если, повторяю, им разрешает здоровье", — подчеркнул он.

Также подполковник медицинской добавил, что такими изменениями была внесена конкретика для врачей, чтобы они максимально точно трактовали положения о военно-врачебной экспертизе. Также это сделано, чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решения о степени пригодности военнообязанного к службе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на сколько военнообязанный может получить отсрочку, если ему вручили повестку в период острого заболевания.