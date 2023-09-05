Список хвороб для непридатності до служби: українцям пояснили, що змінилося

Перелік хвороб по суті не змінився за їх кількістю

В Україні внесли зміни до списку хвороб, за якими оцінюється придатність до військової служби. Оскільки ця тема викликала жваве обговорення у мережі, українцям дали детальне роз’яснення щодо прийняття певних змін.

Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко надав роз’яснення ключових аспектів цієї теми. Про це у своєму Telegram-каналі розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Зокрема, там йдеться і про наступне:

Змінилася світова практика, у науці постійно відбуваються зміни діагностики тих чи інших хвороб, захворювань серця, легень, судин тощо.

Перелік хвороб по суті не змінився за їх кількістю , тому що він побудований на міжнародній класифікації хвороб десятого перегляду, і ми не можемо відхилитися від неї.

Міністерство охорони здоров’я видало класифікатори, яких ми дотримуємось", — йдеться у повідомленні.

За словами Мірошниченка, у розкладі залишилися ті хвороби та показники, за яким військовозобов’язані визнаються придатними, непридатними або ж обмежено придатними.

"Світові стандарти, світові класифікації допомагають нам йти в ногу з часом щодо певних недоліків людини, які, по суті, якщо вони не мають жодних хворобливих проявів, а об’єктивні дослідження в межах норми, — це повноправні члени суспільства, і вони, як і всі, можуть виконувати свій військовий обов’язок, якщо, повторюю, їм дозволяє здоров’я", — наголосив він.

Також підполковник медичної додав, що такими змінами було внесено конкретику для лікарів, щоб вони максимально точно трактували положення про військово-лікарську експертизу. Також це зроблено, щоб мінімізувати кількість помилок при ухваленні рішення щодо ступеня придатності військовозобов’язаного до служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки військовозобов’язаний може отримати відстрочку, якщо йому вручили повістку в період гострого захворювання.