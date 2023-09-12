Мобілізація восени 2023 року: хто з студентів має право на відстрочку

Студент може отримати повістку — в разі такої ситуації є певний алгоритм дій

В Україні триває загальна мобілізація яку продовжили до 15 листопада 2023 року. Серед тих хто має право на відтермінування — студенти та аспіранти. Наразі це право не коригувалося.

Правом на відтермінування на особливий період можуть скористатися ті хто отримує:

професійну освіту,

професійно-технічну освіту,

фахову передвищу освіту,

вищу освіту,

асистенти-стажисти,

аспіранти,

докторанти.

Важливо зазначити, що для студентів заочників мобілізація не відстрочується. Правом відтермінувати службу в армії можуть скористатися тільки студенти денної або ж дуальної форми навчання. Остання це коли людина вчиться у ВНЗ, але практичну частину занять відпрацьовує вже на виробництві.

Є така імовірність, що студент може отримати повістку між однією частиною освіти яку він отримував і іншою. Наприклад, перед вступом до університету після закінчення технікуму або після закінчення магістратури перед вступом на аспірантуру. На цей період відстрочка не зберігається, адже в цей час людина не навчається і на неї розповсюджуються звичайні українські закони

Якщо студент, аспірант, докторант чи асистент отримали повістку під час навчання, то повідомити ТЦК про свою відстрочку людина має самостійно. Для цього буде потрібна заява та копій документів, які підтверджують статус того хто навчається. Уразі проблем з прийомом заяви у центр комплектації заяву і копії документів можна відправити офіційним листом.

Раніше "Телеграф" розповідав про законодавчу ініціативу з приводу того, що чоловікам старшим за 30 років обмежать право здобувати освіту повторно з застосуванням відстрочки від мобілізації. З'ясувалося, що це стало шпаринкою для махінацій. Наразі у Верховній Раді розглядають відповідний законопроєкт.