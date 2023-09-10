Мобілізація триває: хто з українців першим отримуватиме повістки цієї осені

Українців можуть мобілізувати не лише на передову

В Україні продовжено дію загальної мобілізації, через що багато наших громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Деякі з них, до речі, можуть отримувати їх раніше, ніж інші.

Про це пише Today.ua, посилаючись на заяву капітана Збройних Сил України Валерія Прозапаса. Він назвав фахівців, яких потребує українська армія.

За словами військового, наразі серед захисників дуже не вистачає танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотників, парамедиків та водіїв.

"Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям", — зазначив експерт.

При цьому він додав, що українців можуть мобілізувати не лише на передову, а й на виконання інших обов’язків. Серед них служба у штабі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де військкоми не можуть роздавати повістки українцям.

Також ми повідомляли про те, кого не торкнеться нова "хвиля" мобілізації в Україні. Таким громадянам не надішлють повістки.