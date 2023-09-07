Мобілізація в Україні: як влада закриває прогалини в законодавстві і де шукає нові резерви

Владу непокоїть аномальна кількість нових студентів-чоловіків і непослідовний вибір другої освіти

Цьогоріч в Україні можуть скасувати відстрочку від мобілізації для студентів-чоловіків. Чи означає це, що до армії підуть ті, хто має бронь, розповідає "Телеграф".

Відстрочку від мобілізації можуть скасувати для чоловіків старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше. Про це свідчить заява народного депутата від партії "Слуга народу" Федора Веніславського. Саме він зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді.

Кого зі студентів позбавлять відстрочки від мобілізації

За словами політика, підставою для створення цього документу стала аномальна кількість нових студентів-чоловіків і непослідовний вибір другої освіти.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", — наголосив Веніславський.

За словами депутата, після ухвалення законопроекту, дія документа пошириться і на тих чоловіків, які використали навчання як спосіб ухилитися від мобілізації 2022 року. Тобто, якщо друга вища освіта вибрана рандомно і непослідовно, будуть перевірки і, можливо, скасування броні.

Хто з українців має право на відстрочку

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада 2023 року. Тож всіх військовозобов'язаних чоловіків можуть мобілізувати. Для цього вони повинні бути визнані ВЛК придатними до військової служби. Варто зазначити, що закон забороняє примусову мобілізацію військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку.

Нагадаємо, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", право на відстрочку від мобілізації мають студенти, аспіранти та докторанти.

А стаття 18-1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" свідчить про те, що під час воєнного стану призов на строкову службу певних категорій осіб не проводиться. Але є деякі винятки, прописані в документі.

Загалом, чоловіки з 18 до 27 років вважаються призовниками. Їх можуть призвати на строкову військову службу. Під час воєнного стану в Україні чоловіки в статусі призовників не мобілізуються примусово. Захищати державу йдуть військовозобов’язані та резервісти.

Право на відстрочку зараз мають ті, хто здобуває професійно-технічну освіту, фахову передвищу та вищу освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон

Чоловіки, які навчаються у вузах за межами України і можуть це довести, мають право виїзду. Як пояснював правозахисник юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Дмитро Лазебний, у разі відмови в дозволі на виїзд їм необхідно буде пройти такий шлях:

з'явитися з усіма необхідними документами на пункт пропуску;

отримати письмову відмову в пропуску;

оскаржити письмову відмову в адміністративному суді.

Нагадаємо, що держслужбовці не можуть виїхати з України без спеціального дозволу.