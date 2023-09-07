Військово-лікарські комісії відійдуть у минуле: новий міністр оборони поділився планами

Новий міністр оборони розповів про пріоритет своєї роботи

Міністерство оборони України планує зайнятися цифровізацією всіх процесів у військово-лікарських комісіях (ВЛК), а також запровадити електронний військовий квиток.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це розповів під час виступу перед Верховною Радою новопризначений міністр оборони Рустем Умєров, "абревіатура ВЛК має для українців залишитись у минулому".

"Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики", — сказав він.

При цьому він додав, що оцифровці підлягає не лише це, а й, наприклад, госпіталі, електронні журнали та звітність для військових.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Свої голоси за це рішення дали 327 народних депутатів. Він обіймав цю посаду протягом 22 місяців та подав у відставку 4 вересня.

6 вересня парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони, свої голоси за його кандидатуру віддали 338 народних депутатів. Умєров донедавна керував Фондом державного майна України. Пройшов на виборах до Верховної Ради у 2019 році за списком від партії "Голос", але залишався нардепом до вересня 2022 року, коли його призначили на посаду голови ФДМ.