Военно-врачебные комиссии уйдут в прошлое: новый министр обороны поделился планами

Новый министр обороны рассказал о приоритете своей работы

Министерство обороны Украины планирует заняться цифровизацией всех процессов в военно-врачебных комиссиях (ВВК), а также ввести электронный военный билет.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом рассказал во время выступления перед Верховной Радой новоназначенный министр обороны Рустем Умеров, "аббревиатура ВВК должна для украинцев остаться в прошлом".

"Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски", — сказал он.

При этом он добавил, что оцифровке подлежит не только это, но и, к примеру, госпитали, электронные журналы и отчетность для военных.

Напомним, 5 сентября, Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Свои голоса за это решение отдали 327 народных депутатов. Он занимал эту должность на протяжении 22 месяцев и подал в отставку 4 сентября.

6 сентября парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны, свои голоса за его кандидатуру отдали 338 народных депутатов. Умеров до недавнего времени руководил Фондом государственного имущества Украины. Прошел на выборах в Верховную Раду в 2019 году по списку от партии "Голос", но оставался нардепом до сентября 2022 года, когда его назначили на пост главы ФГИ.