Мобилизация в Украине: как власть закрывает пробелы в законодательстве и где ищет новые резервы

Власть беспокоит аномальное количество новых студентов-мужчин и непоследовательный выбор второго образования

В этом году в Украине могут отменить отсрочку от мобилизации для студентов-мужчин. Значит ли это, что в армию пойдут те, кто имеет бронь, рассказывает "Телеграф".

Отсрочку от мобилизации могут отменить для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и более. Об этом свидетельствует заявление народного депутата от партии "Слуга народа" Федора Вениславского. Именно он зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.

Кого из студентов лишат отсрочки от мобилизации

По словам политика, основанием для создания этого документа стало аномальное количество новых студентов-мужчин и непоследовательный выбор второго образования.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — отметил Вениславский.

По словам депутата, после принятия законопроекта действие документа распространится и на тех мужчин, которые использовали обучение как способ уклониться от мобилизации 2022 года. То есть, если второе высшее образование выбрано рандомно и непоследовательно, будут проверки и, возможно, отмена брони.

Кто из украинцев имеет право на отсрочку

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Так что всех военнообязанных мужчин могут мобилизовать. Для этого они должны быть признаны ВЛК пригодными к военной службе. Следует отметить, что закон запрещает принудительную мобилизацию военнообязанных, имеющих право на отсрочку.

Напомним, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку от мобилизации имеют студенты, аспиранты и докторанты.

Статья 18-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" свидетельствует о том, что во время военного положения призыв на срочную службу определенных категорий лиц не проводится. Но есть некоторые исключения, прописанные в документе.

В целом мужчины с 18 до 27 лет считаются призывниками. Их могут призвать на срочную военную службу. Во время военного положения мужчины в статусе призывников не мобилизуются принудительно. Защищать государство идут военнообязанные и резервисты.

Право на отсрочку сейчас имеют те, кто получает профессионально-техническое образование, профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Кто из мужчин может уехать за границу

Мужчины, которые учатся в вузах за пределами Украины и могут это доказать, имеют право на выезд. Как объяснял правозащитник юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Лазебный, в случае отказа в разрешении на выезд им необходимо будет пройти такой путь:

явиться со всеми необходимыми документами на пункт пропуска;

получить письменный отказ в пропуске;

обжаловать письменный отказ в административном суде.

Напомним, что госслужащие не могут выехать из Украины без специального разрешения.