Мобилизация продолжается: кто из украинцев будет первым получать повестки этой осенью

Украинцев могут мобилизовать не только на передовую

В Украине проодолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Некоторые из них, к слову, могут получать их раньше, чем другие.

Об этом пишет Today.ua, ссылаясь на заявление капитана Вооруженных Сил Украины Валерия Прозапаса. Он назвал специалистов, в которых нуждается украинская армия.

По словам военного, в данный момент среди защитников очень не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.

"Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что украинцев могут мобилизовать не только на передовую, но и для выполнения других обязанностей. Среди них служба в штабе.

Напомним, ранее мы писали о том, где военкомы не могут раздавать повестки украинцам.

Также мы сообщали о том, кого не коснется новая "волна" мобилизации в Украине. Таким гражданам не пришлют повестки.