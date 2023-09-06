Студентам приготуватися: які зміни до мобілізації готують в Верховній Раді

В законопроєкті згадується і про мобілізацію викладацького складу закладів освіти

Україну сколихнуло одразу кілька новин щодо мобілізації — від впорядкування "спірних" статей для визначення обмеженої придатності у військово-лікарській комісії до пошуку тих, хто скористався "лазівкою" через вищу освіту аби уникнути служби.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, хто може не нервувати через очікувані зміни в законодавстві. Очільник зазначив, що вони стосуватимуться не тільки студентів, а й викладачів.

Лісовий поділився статистикою в зростання у понад 55 тисяч студентів чоловічої статі категорії 25+ торік в порівнянні з 2021. З них понад 33 тисячі вступили на рівень здобуття "магістра".

Законопроєкт пропонує зберігти відстрочку для студентів чоловічої статі, молодших за 30 років, які при цьому здобувають послідовну освіту. Другою категорією є педагоги у закладах освіти із роботою не менш ніж на 0,75 ставки.

Відстрочки позбавити пропонують чоловіків віком понад 30 років, що вступають до освітніх закладів і здобувають непослідовну вищу освіту. Лісовий також нагадав, що право на освіту — конституційне, однак захист України — обов’язок громадян.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміни до розкладу хвороб, які визначають обмежену придатність до служби. Зазначається, що оцінка відбуватиметься з огляду на реальний стан здоров’я хворого і перегляд був необхідний у зв’язку із розвитком медицини.