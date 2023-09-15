Решения ВВК проверят: могут ли мобилизовать людей с хроническими болезнями
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Больных с хроническими заболеваниями могут мобилизовать в стадии длительной ремиссии
Мобилизация в Украине запланирована как минимум на ближайшие два месяца. В работе ТЦК произошли последние недели достаточно важные изменения. В частности, они касаются работы военно-врачебных комиссий.
Так, их выводы об инвалидности и непригодности к службе выданные с 24 февраля 2022 будут проверять в течение трех месяцев. Если решение будет необоснованным, его могут пересмотреть, а при необходимости обратиться в полицию.
Медкомиссия может предоставить военнообязанному четыре типа статуса в соответствии с состоянием здоровья. Кроме пригодности к военной службе также определяют:
- временную непригодность к службе из-за болезней, требующих лечения (наблюдения),
- ограниченную пригодность в военное время (с непригодностью к службе в мирное),
- непригодность к службе (снятие с учета).
Людей с хроническими болезнями могут призвать на службу, одна направляют их чаще в учебные центры или подразделения по обеспечению. В ситуации со сложным заболеванием в ремиссии (от 3 до 5 лет) решение принимается индивидуально.
Ранее "Телеграф" рассказывал о повторном вручении повесток. За игнорирование предписания явиться в ТЦК можно получить штраф.