Решения ВВК проверят: могут ли мобилизовать людей с хроническими болезнями

Больных с хроническими заболеваниями могут мобилизовать в стадии длительной ремиссии

Мобилизация в Украине запланирована как минимум на ближайшие два месяца. В работе ТЦК произошли последние недели достаточно важные изменения. В частности, они касаются работы военно-врачебных комиссий.

Так, их выводы об инвалидности и непригодности к службе выданные с 24 февраля 2022 будут проверять в течение трех месяцев. Если решение будет необоснованным, его могут пересмотреть, а при необходимости обратиться в полицию.

Медкомиссия может предоставить военнообязанному четыре типа статуса в соответствии с состоянием здоровья. Кроме пригодности к военной службе также определяют:

временную непригодность к службе из-за болезней, требующих лечения (наблюдения),

ограниченную пригодность в военное время (с непригодностью к службе в мирное),

непригодность к службе (снятие с учета).

Людей с хроническими болезнями могут призвать на службу, одна направляют их чаще в учебные центры или подразделения по обеспечению. В ситуации со сложным заболеванием в ремиссии (от 3 до 5 лет) решение принимается индивидуально.

Ранее "Телеграф" рассказывал о повторном вручении повесток. За игнорирование предписания явиться в ТЦК можно получить штраф.