Осенью мобилизуют больше граждан: что изменилось

Ограниченная пригодность к службе не дает отсрочки от службы

Количество военнообязанных, пригодных к мобилизации, возрастет. На днях было принято новое расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих. Прежде всего, изменения касались так называемой категории ограниченно пригодных, то есть тех военнообязанных, которых задействуют в армии в военное время.

Основное изменение касается категории ограниченно пригодных к службе людей, которые теперь можно считать подходящими. Так изъяли из перечня 8 "спорных" статей, касающихся состояния здоровья. Среди них, в частности, такие заболевания как клинически излеченный туберкулез, кратковременные расстройства психики, невротические расстройства и болезни эндокринной системы.

Люди в таком состоянии будут признаны годными к службе

Также с определением ограниченной пригодности к военной службе военно-врачебная комиссия должна принять и дополнительный документ — это постановление о пригодности для службы по конкретной специальности по военному учету. Достойно внимания изменение в службе в десантно-штурмовых войсках — порог годности для службы был снижен до конца военного положения.

Обновление перечня статей — не единственное изменение, которое было внесено в положение о ВЛК. Также уточнили порядок перечень документов, необходимых для принятия постановления о причинах связи заболевания с прохождением военной службы или защитой Родины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменения могут ждать и тех мужчин, которые во взрослом возрасте во второй раз решили стать студентами дневной формы обучения. Таким образом, они могли получать отсрочку от мобилизации, однако эту норму могут отменить.