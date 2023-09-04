Восени мобілізують більше громадян: що змінилося

Обмежена придатність до служби не дає відтермінування від служби

Кількість військовозобов'язаних, придатних до мобілізації, зросте. Днями був прийнятий новий розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Передусім зміни стосувалися так званої категорії обмежено придатних, тобто тих військовозобов'язаних, яких задіють в армії у воєнний час.

Основна зміна стосується категорії обмежено придатних до служби людей, які тепер вважатимуться придатними. Так вилучили з переліку 8 "спірних" статей, які стосуються стану здоров'я. Серед них зокрема такі захворювання як клінічно вилікуваний туберкульоз, короткочасні розлади психіки, невротичні розлади та хвороби ендокринної системи.

Люди в такому стані будуть визнані придатними до служби

Також з визначенням обмеженої придатності до військової служби, військово-лікарняна комісія має прийняти і додатковий документ — це постанова про придатність для служби за конкретною спеціальністю за військовим обліком. Варта уваги зміна щодо служби у десантно-штурмових військах — поріг придатності для служби був знижений до кінця воєнного стану.

Оновлення переліку статей — не єдина зміна, яка була внесена до положення про ВЛК. Також уточнили порядок перелік документів які потрібні для прийняття постанови про причини зв'язок захворювання із проходженням військової служби чи захистом Батьківщини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зміни можуть чекати і на тих чоловіків, які в дорослому віці вдруге вирішили стати студентами денної форми навчання. Таким чином вони могли отримувати відстрочку від мобілізації, однак цю норму можуть скасувати.